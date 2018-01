Vitesse laat Rashica voor miljoenen naar Bundesliga gaan

Milot Rashica is speler van Werder Bremen. De club uit de Bundesliga maakt bekend dat de aanvaller een meerjarig contract heeft getekend. Ook Vitesse heeft melding gemaakt van de transfer van de 21-jarige Kosovaar.

“Ik ben erg gelukkig dat ik bij zo’n grote en traditierijke Bundesliga-club ga spelen en verheug me op de nieuwe uitdaging”, laat de elfvoudig international weten. “Voor mij is dit een belangrijke stap. Ik ben ervan overtuigd dat we de situatie van het team snel kunnen verbeteren en dat ik mij hier persoonlijk op de best mogelijke manier kan ontwikkelen.” Rashica zal woensdag voor het eerst meetrainen bij zijn nieuwe werkgever.

Op de website van Vitesse laat hij weten ‘prachtige jaren’ bij Vitesse te hebben gekend: “Ik ga de club, staf, teamgenoten en supporters nooit vergeten. Mijn tijd bij Vitesse is eigenlijk één groot hoogtepunt geweest, met het winnen van de beker en het spelen van Europees voetbal als ultieme beloningen. Ondanks dat ik de intentie had om het seizoen in Arnhem af te maken, komt er met Werder een unieke kans voorbij. Ik wil iedereen bij Vitesse bedanken en ik wens alle Vitessenaren heel veel succes toe bij deze mooie club.”

“Ik weet nog goed hoe Milot als tiener binnenkwam bij Vitesse”, reageert technisch directeur Marc van Hintum. “Hij heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een vleugelaanvaller van enorme waarde. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat we als Vitesse onmogelijk konden weigeren. Wij begrijpen dat het sportief een aderlating is, maar voor de continuïteit van de club is deze transfer een grote stap. Als club zijn we er trots op dat een speler van ons na een aantal seizoenen uitstekend gepresteerd te hebben, een transfer kan maken naar een grote club en grote competitie.”

Als een verrassing komt de transfer niet meer, want Werder bevestigde dinsdag dat men dicht bij de komst van Rashica was. “De transfer bevindt zich in de slotfase, er ontbreken alleen nog wat details”, liet technisch directeur Frank Baumann weten. De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar het gaat naar verluidt om een bedrag van negen à tien miljoen euro. Rashica kwam in Arnhem tot 15 doelpunten en 24 assists in 100 officiële wedstrijden. Hij had er nog een doorlopend contract.