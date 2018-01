101-voudig Japans international arriveert bij Galatasaray voor keuring

Yuto Nagatomo staat op het punt om zich aan Galatasaray te verbinden, zo meldt de Turkse topclub via officiële kanalen. De Japanse verdediger van Internazionale is inmiddels in Istanbul gearriveerd om de laatste plooien van zijn transfer glad te strijken. Volgens diverse Italiaanse en Turkse media zal Nagatomo in eerste instantie op huurbasis naar Turkije vertrekken.

Galatasaray zou wel een optie tot koop bedongen hebben op de 101-voudig Japans international en kan hem in de zomer voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen euro definitief overnemen van Internazionale. De Japanner speelde dit seizoen dertien wedstrijden voor i Nerazzurri, maar was overwegend bankzitter bij de Italiaanse grootmacht. Met het oog op het WK wilde hij daarom in januari een stap maken.

Nagatomo speelde sinds 2011 voor Internazionale, nadat i Nerazzurri hem voor 4,5 miljoen euro overnamen van Cesena. Die club had hem op zijn beurt weggehaald bij FC Tokyo. Voor Nagatomo wacht nu alleen nog een medische keuring, waarna hij zich speler van Galatasaray mag noemen.