Sparta doet zaken met Bundesligist en haalt ‘man met zilveren medaille’

Sparta Rotterdam heeft de vijfde aanwinst voor de tweede seizoenshelft binnen. De hekkensluiter van de Eredivisie maakt bekend dat men met FSV Mainz overeenstemming heeft bereikt over de huur van doelman Jannik Huth.

Sparta versterkte zich al met Miquel Nelom, Dabney dos Santos, Soufyan Ahannach en Fred Friday en de 23-jarige Huth is dus de volgende aanwinst voor Dick Advocaat en consorten. Hij was nodig omdat Alex Craninx voor een vertrek staat en Roy Kortsmit met een blessure kampt. Leonard Nienhuis is de andere keeper in het eerste elftal.

Huth speelde voor SG Guldental en Hassia Bingen alvorens hij in 2007 de overstap maakte naar FSV Mainz. Bij die club, waar hij nog tot medio 2018 onder contract staat, speelde de voormalig international van Jong Duitsland acht wedstrijden in het eerste. Daarin kreeg hij negen doelpunten om de oren.

Huth was in 2016 nog met Jong Duitsland aanwezig op de Olympische Zomerspelen van Rio de Janeiro en won toen de zilveren medaille. “Het is moeilijk om tot speelminuten te komen als er in totaal vier ambitieuze en goede doelmannen zijn”, reageert sportief directeur Rouven Schröder. “De kans om bij Sparta op een hoog niveau ervaring op te doen, wilden wij Jannik graag bieden.”