Ajax stuurt talent naar FC Groningen: ‘Een zeer interessante speler’

FC Groningen heeft Deyovaisio Zeefuik binnen. De noorderlingen maken bekend dat de negentienjarige rechterverdediger voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Ajax en dat zij ‘een eerste recht tot koop’ hebben bedongen bij de Amsterdammers.

De club hoopt Zeefuik speelgerechtigd te krijgen voor het duel met Vitesse van komende vrijdag. “Met het vertrek van Todd Kane en mogelijk ook Etiënne Reijnen hadden wij de behoefte om onze verdediging weer op peil te brengen. Met Deyovaisio kregen we daartoe een mooie kans”, reageert manager technische zaken Ron Jans.

“We hebben hem intensief gevolgd en de scoutingsrapporten spraken over ‘een zeer interessante’ speler. Deyovaisio is een sterke, snelle, agressieve verdediger met en goed loopvermogen, die in onze ogen heel goed past bij speelwijze en mentaliteit van FC Groningen. Hij zal ook bij ons moeten knokken voor speelminuten, maar die gaan er zeker komen”, besluit de ex-trainer.

Jans bevestigde eerder woensdagochtend in De Telegraaf al dat men dicht bij de komst van Zeefuik was: “Het ziet er goed uit en ik denk dat wij hem tot het einde van het seizoen tot de beschikking hebben. Het liefst kijken wij met Deyovaisio al naar de toekomst, maar Ajax heeft hem zeker niet afgeschreven, dus daarover komt aan het einde van het seizoen meer duidelijkheid.” Zeefuik ligt bij Ajax nog tot medio 2019 vast.