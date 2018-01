Fischer keert na mislukt Duits avontuur terug naar Denemarken

Viktor Fischer is terug in Denemarken. FC Kopenhagen maakt woensdag bekend dat men de linksbuiten een contract voor vijf seizoenen heeft laten ondertekenen. De 23-jarige Fischer wordt om 16.00 uur op een persconferentie officieel aan pers en publiek voorgesteld en daar zullen ook de trainer en voorzitter bij zijn.

Fischer, zestienvoudig international van Denemarken, maakte in de zomer van 2016 de overstap van Ajax naar Middlesbrough en vertrok een jaar later naar FSV Mainz. Hij kwam er tot twee doelpunten in twaalf officiële wedstrijden en trainer Sandro Schwarz gaf hem dit seizoen slechts tien keer de kans in de Bundesliga, met een totaal van 332 speelminuten.

Fischer wist in het lopende voetbaljaar slechts één keer te imponeren, want in oktober scoorde hij twee keer in de met 3-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen Holstein Kiel. De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar volgens Deense bronnen gaat het om een bedrag van omgerekend ruim 2,6 miljoen euro. Fischer gaat met nummer zeven spelen.

“We hebben lange en intensieve gesprekken gevoerd met Viktor en hij heeft duidelijk gemaakt dat hij een ander pad dan het van ons wil bewandelen. We waren graag met hem verder gegaan, maar daarvoor is wel een basisbereidwilligheid nodig waarbij je zaken met geduld en in volledige consistentie kan aanpakken. Dat is waarom we nu met deze transfer hebben ingestemd. We wensen Viktor het allerbeste”, zegt directeur Rouven Schröder.