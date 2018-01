Klopp weigert mee te werken aan vertrek: ‘Alleen als ik buiten bewustzijn ben’

Voor Danny Ings zal er op de laatste dag van de transferwindow weinig veranderen, zo laat Liverpool-manager Jürgen Klopp weten. De 25-jarige aanvaller kan bij the Reds niet op al teveel speeltijd rekenen, maar hij mag desondanks niet vertrekken. Liverpool nam eerder in deze transferwindow wel afscheid van Daniel Sturridge.

Ings speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden, waarvan geen enkele als basisspeler. In de voorbije twee seizoenen kampte de aanvaller met twee zware knieblessures, waardoor hij tot dusver amper in actie kwam voor Liverpool. The Reds namen Ings in 2015 voor ruim acht miljoen euro over van Burnley. Nu wilden Newcastle United, West Bromwich Albion en Wolverhampton Wanderers Ings tijdelijk overnemen om hem weer aan spelen toe te laten komen.

“Het zou grappig zijn als er iemand voor Ingsy belt, ik zou het geweldig vinden om te reageren”, wordt Klopp tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Huddersfield Town (0-3 winst) geciteerd door verschillende Engelse media. “Er is geen kans dat ik hem laat gaan. We zien wel wat er gaat gebeuren. Maar Ingsy zal niet op de markt zijn. Alleen als ik buiten bewustzijn ben. Maar goed, er kan altijd wat gebeuren.”