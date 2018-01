‘Roy Beerens staat voor een terugkeer naar de Eredivisie’

Roy Beerens staat voor een terugkeer naar de Eredivisie. Volgens de Gelderlander is de aanvaller het antwoord van Vitesse op het aanstaande vertrek van Milot Rashica. Laatstgenoemde verkast waarschijnlijk vandaag voor ongeveer tien miljoen euro naar Werder Bremen.

Volgens de regionale krant hebben Vitesse en Reading al enige tijd contact over een eventuele transfer. De dertigjarige aanvaller speelde in het verleden voor onder meer PSV, NEC, AZ en sc Heerenveen en staat sinds 2016 op de loonlijst van het Reading van manager Jaap Stam. Het contract van Beerens met the Royals loopt nog anderhalf jaar door.

Als de aanvaller vandaag een medische keuring doorstaat, tekent hij tot medio 2021. Beerens schommelde dit seizoen in competitieverband in tegenstelling tot de afgelopen voetbaljaargang tussen bank en basis; negen duels in de basis, acht wedstrijden als invaller. Met Reading gaat het bovendien beduidend minder; de nummer drie van vorig seizoen staat momenteel achttiende in de Championship.