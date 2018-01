Kritiek op Neymar na ‘grapje’: ‘Wist dat het controversieel zou worden’

Neymar was in de wedstrijd tegen Stade Rennes betrokken bij een opvallend moment. De Braziliaanse superster van Paris Saint-Germain leek tegenstander Hamari Traore met een hand omhoog te helpen, maar trok zijn hand uiteindelijk terug. Het kwam Neymar op de nodige kritiek te staan, maar hij doet het zelf af als een ‘grapje’.

“Ik maakte een grapje, maar wist dat het controversieel zou worden. Ik lach altijd en maak tegenover mijn vrienden veel grappen, dus waarom zou ik dat niet tegenover mijn tegenstanders doen? Tegenstanders lokken mij uit, maar ik weet ook hoe ik hen uit moet lokken met de bal. Ik ben hier niet om uit te halen, ik weet niet hoe dat moet”, zegt Neymar in gesprek met verschillende Franse media.

“Ik verdedig mezelf met de bal. Mensen zullen zeggen dat ik een goede speler ben en dat ik vaak andere spelers uitlok. Het is voor verdedigers niet handig mij uit te dagen, want dan zal ik exact hetzelfde terugdoen. En uiteindelijk zal mijn team winnen”, aldus de Braziliaan, die van mening is dat de rode kaart voor Kylian Mbappé onterecht was. “Ik denk dat het alleen geel was, maar dat is nu te laat. Ik vond de scheidsrechter lastig, hij had een aantal keer anders kunnen handelen.”

Unai Emery, trainer van Paris Saint-Germain, wilde zijn sterspeler niet veroordelen in gesprek met Canal+. “Hij speelt nu eenmaal zo en hij is een geweldige speler. Daarom moet hij op het veld ook genieten, in dat geval kan hij heel veel voor het team betekenen. Hij moet ook beschermd worden en dat geldt niet alleen voor hem, maar voor alle spelers”, aldus Emery, die de rode kaart voor Mbappé aanhaalt als voorbeeld. “Dat is illustrerend voor het feit dat spelers beschermd moeten worden.”