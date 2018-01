Cambuur stelt René Hake aan als nieuwe coach: ‘Hij past goed bij de club’

SC Cambuur heeft een nieuwe hoofdtrainer. René Hake is de eindverantwoordelijke voor het eerste elftal, zo maakt de club uit Leeuwarden woensdagmorgen bekend. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf seizoen.

Hake begon zijn trainersloopbaan in 1994 in de jeugd van FC Emmen en bouwde zijn carrière vervolgens zorgvuldig op. Na onder meer het hoofdtrainerschap bij FC Emmen en een rol als assistent bij PEC Zwolle was hij de afgelopen twee seizoenen als hoofdtrainer van FC Twente. Hake zal vanochtend bij de uitlooptraining al voor de groep staan en vrijdag tegen Go Ahead Eagles voor het eerst op de bank zitten.

Technisch manager Foeke Booy is zeer content met de komst van de 46-jarige oefenmeester. "René past met zijn ervaring en visie in het profiel dat we hebben geschetst voor het hoofdtrainerschap bij SC Cambuur", vertelt Booy via de officiële kanalen. "Hij staat voor aanvallend voetbal met verzorgd positiespel en hard werken als basis. Daarnaast past hij met zijn nuchterheid en duidelijkheid goed bij de club."