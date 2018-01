Vermeer voelde zich ‘in de steek gelaten': ‘Heb niet echt een kans gekregen’

Kenneth Vermeer verruilde Feyenoord deze maand voor Club Brugge. Voor de sluitpost zou in Rotterdam opnieuw een seizoenshelft als bankzitter wachten, omdat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst de voorkeur gaf aan Brad Jones. In gesprek met Het Laatste Nieuws zegt Vermeer zich in de steek gelaten te voelen.

“Ik had een frisse wind nodig. Bij Feyenoord was het voor mij... op wil ik niet zeggen, maar ik had het gevoel dat ik daar niet echt een kans heb gekregen. Dan voel je je toch wel in de steek gelaten. Gevoel speelt een belangrijke rol bij mij. Je zal altijd ergens wel meer kunnen verdienen, maar je moet vooral met plezier naar je werk gaan”, zegt Vermeer, die op huurbasis naar Club Brugge vertrok. De Belgische topclub, waar ook Ruud Vormer, Stefano Denswil en Jordy Clasie spelen, heeft een optie tot koop bedongen.

In Brugge moet Vermeer echter ook eerst een concurrentiestrijd voeren voor een plek onder de lat, met Vladimir Gabulov. Tot dusver bleef de sluitpost in twee wedstrijden op de bank. “Ik wil me nu laten gelden en dan is het afwachten. Blijven bij Club, terug naar Feyenoord of verhuizen naar een andere ploeg. Maar Club heeft ook een optie tot aankoop bedongen”, aldus Vermeer, die stelt dat de eerste keuze aan Club Brugge zal zijn. “Alle Nederlandse spelers doen het hier wel goed. Ik hoop dat ik ook die stap kan zetten.”

“Ik heb in mijn carrière alleen maar aan de top gewerkt. Dit is een topclub die strijdt om de titel, wat wil je nog meer? Ik ben ook nog steeds dicht bij huis en de taal is gewoon dezelfde. Dat is allemaal een plus”, stelt de 32-jarige doelman. Hij kijkt naar eigen zeggen positief terug op zijn periode bij Feyenoord. “Voordat ik geblesseerd raakte, won ik de Zilveren Schoen. Het is jammer dat ik die lijn niet kon doortrekken.”