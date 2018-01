Klopp benadrukt: ‘Als hij vertrekt, schud ik zijn hand en zeg ik gedag’

Het lijkt er al maanden op dat Emre Can aan het einde van het seizoen overstapt naar Juventus. De Duits international beschikt over een aflopend contract met Liverpool en Giuseppe Marotta, algemeen directeur van Juventus, gaf eerder deze week te kennen dat de gesprekken met de middenvelder 'goed verlopen'. Jürgen Klopp gaf dinsdagavond te kennen dat hij momenteel uitsluitend naar de prestaties van Can kijkt.

"Zolang hij speelt zoals hij nu doet, is het okay", vertelde Klopp na de 0-3 overwinning op Huddersfield Town. "In de wedstrijd hiervoor speelde hij niet heel goed, dus ik moest een beslissing nemen. Hij heeft mijn vertrouwen echter terugbetaald, dat is mooi. Soms wil je een voetballer verkopen, soms wil je een voetballer behouden. Zo kun je ook hiervan de allergrootste soap ter wereld maken."

"Zolang voetballers presteren en de juiste instelling tonen, zoals Emre nu doet, is alles in orde. Als hij gaat, schud ik zijn hand en zeg ik gedag. Als hij blijft, schud ik zijn hand en begroet ik hem opnieuw", benadrukte Klopp. Can, 24 jaar, maakte medio 2014 voor twaalf miljoen euro de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool, waar hij woensdag zijn 159e officiële wedstrijd speelde en zijn 13e goal maakte.

Steven Gerrard hoopt dat de gesprekken tussen Can en Liverpool alsnog een bevredigend einde kennen. "Ik denk dat Liverpool van hem een betere voetballer heeft gemaakt en ik denk dat Klopp en zijn technische staf perfect voor hem zijn", vertelde de levende legende van Liverpool dinsdagavond bij BT Sport. "Ik sta niet in de schoenen van Can, maar ik zou wat geduldiger zijn met Liverpool en blijven." Hij denkt dat het echter te laat is. "Het is eind januari. Als hij besloten had te blijven, had iedereen dat nu al geweten."

Can zelf had dinsdagavond weinig trek om weer over zijn toekomst te moeten praten. "Ik heb dit nu al honderd keer gezegd, denk ik. Ik heb een contract, ik geef altijd alles wat ik in mij heb en de rest is tussen mijn zaakwaarnemer en mij."