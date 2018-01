Neymar teleurgesteld na vertrek van ‘broer’: ‘Ik denk dat het oneerlijk is’

Lucas Moura staat op het punt om op korte termijn naar Tottenham Hotspur te verkassen. The Spurs zouden een akkoord hebben bereikt met Paris Saint-Germain over de Braziliaanse vleugelaanvaller, die in Parijs overbodig was geworden. Hij speelde dit seizoen slechts zes wedstrijden en mag les Parisiens daardoor verlaten, iets wat voor teleurstelling zorgt bij Neymar.

“Ik ben teleurgesteld, hij is een goede vriend. Lucas is een hele goede speler, maar hij werd amper gebruikt. Ik denk dat het oneerlijk is. Hij is mijn broer in het voetbal, ik wens hem het beste. Waar hij ook naartoe gaat, ik hoop dat hij weer gaat scoren en terug zal keren in het Braziliaanse nationale elftal”, zegt Neymar in gesprek met verschillende Franse media. Lucas Moura werd dinsdag al gespot in Londen en zijn transfer naar Tottenham Hotspur lijkt woensdag rond te gaan komen.

Zonder Lucas Moura won Paris Saint-Germain dinsdagavond met 2-3 van Stade Rennes. Neymar lag een aantal keer overhoop met spelers van Rennes. “Tegenstanders lokken mij uit, maar ik weet ook hoe ik hen uit moet lokken met de bal. Ik ben hier niet om uit te halen, ik weet niet hoe dat moet. Ik verdedig mezelf met de bal. Mensen zullen zeggen dat ik een goede speler ben en dat ik vaak andere spelers uitlok. Het is voor verdedigers niet handig mij uit te dagen, want dan zal ik exact hetzelfde terugdoen. En uiteindelijk zal mijn team winnen."