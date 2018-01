Wenger erkent: ‘Ja, dit was mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Arsenal’

De laatste dag van de winterse transfermarkt belooft heel wat voor iedereen die Arsenal een warm hart toedraagt. Arsène Wenger gaf dinsdagavond na de 3-1 nederlaag bij Swansea City aan dat de toekomst van Pierre-Emerick Aubameyang en Olivier Giroud woensdagmorgen duidelijker zal zijn. Als Giroud niet naar stadsgenoot Chelsea gaat, vertrekt Aubameyang niet naar Arsenal en andersom.

Borussia Dortmund wil op zijn beurt Michy Batshuayi van Chelsea als vervanger van Aubameyang en zodoende zijn de clubs nadrukkelijk van elkaar afhankelijk. "We zullen morgenochtend (vandaag, red.) meer weten over Aubameyang", stelde Wenger. "Het is een mogelijkheid dat Giroud vertrekt, maar ook dat wordt morgenochtend duidelijk. We brengen jullie op de hoogte op het moment dat het concreter is."

"Ik wil op dit moment niet zeggen waar hij heengaat, als hij gaat", reageerde Wenger op een vraag over een mogelijke overstap van Giroud naar Chelsea. "Dat wordt morgen bekend. Op dit moment is niets afgerond." Arsenal rondde deze maand een major signing af: Henrikh Mkhitaryankwam over van Manchester United, dat op zijn beurt Alexis Sánchez van de Londenaren overnam.

Giroud kwam dinsdagavond als invaller nog in actie voor Arsenal. "Het is mooi dat hij heeft gespeeld. Hij is iemand die de club altijd van dienst is geweest, ons nooit in de steek heeft gelaten en vaak van grote waarde is geweest. Helaas kon hij ons vanavond niet helpen. Ik haalde hem van Montpellier en maakte van hem een Frans international. We hebben samen goede en slechte momenten meegemaakt, maar zijn instelling was altijd geweldig. Of hij vandaag zijn laatste wedstrijd voor Arsenal heeft gespeeld? Ja, nogmaals, dat is een mogelijkheid."