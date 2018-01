Gewilde Daley Blind kan transfer op 31 januari vergeten

Manchester City versterkte zich dinsdag met Aymeric Laporte en dat is ook bij Newcastle United niet onopgemerkt gebleven. De promovendus hoopt Eliaquim Mangala de rest van het seizoen te kunnen huren. (Sky Sports)

De Oranje-international is serieus in beeld bij AS Roma, dat dinsdag Emerson Palmieri aan Chelsea verkocht.