Van 't Schip legt uit: 'Het klopt dat ik met Manchester City heb gesproken'

John van ’t Schip blijkt in elk opzicht goud waard voor PEC Zwolle. De trainer wees Manchester City vanwege de interesse van AZ en PSV nog eens extra op Philippe Sandler en zette de meest spectaculaire transfer uit de clubhistorie in gang. Van 't Schip tipte een oude bekende uit zijn tijd dat hij als trainer van Melbourne City onderdeel uitmaakte van voetbalbedrijf City Football Group.

"Het klopt dat ik met Txiki Begiristain heb gesproken", verwijst Van 't Schip woensdag in het Algemeen Dagblad naar zijn gesprek met de technisch directeur van de koploper van de Premier League. "Op het moment dat AZ en PSV belangstelling hebben, zien zij dat ook. Wij hebben gezegd: 'Kijk eens naar hem en overleg het even, het zou ook een interessante speler voor jullie kunnen zijn'."

"Anderen doen dat ook, maar het heeft misschien geholpen omdat ik het als hoofdcoach heb gezegd." Van t' Schip is zeer lovend over de kwaliteiten van de twintigjarige Sandler, die pas zestien duels in de Zwolse hoofdmacht heeft gespeeld. "Hij heeft verdedigend enorme stappen gemaakt. Fysiek steekt hij goed in elkaar, er zit een goede kop op. Hij is een jongen die op den duur voor Manchester City zou kunnen voetballen."

PEC ontvangt de eerder al bij AZ gehanteerde vraagprijs van 2,5 miljoen euro, maar dit bedrag kan aan de hand van bonussen verdubbeld worden en bij doorverkoop zelfs nog verder oplopen. Sandler blijft in ieder geval nog een half jaar in Zwolle. "Hij krijgt wellicht komende zomer al een kans. Dat is mooi. Dat hij misschien niet gelijk bij City gaat voetballen, is te begrijpen. Daardoor kan hij komend seizoen ook weer in Nederland zijn."