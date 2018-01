‘Persoonlijk drama’ voor Younes: ‘Uit respect ga ik niet op de details in’

Amin Younes is toch nog niet klaar bij Ajax. De Duitser blijft nog een half jaar bij de Amsterdamse club en gaat transfervrij naar Napoli, zo werd dinsdag duidelijk. Ondanks een geslaagde medische keuring en een overeenkomst tussen alle betrokken partijen, zette 'een persoonlijk drama' alsnog een streep door een winterse transfer van de Duits international naar de titelkandidaat in de Serie A.

"Amin heeft de president gezegd dat hij vanwege privéomstandigheden pas komende zomer naar Napoli wil”, zegt zijn zaakwaarnemer Nicola Innocentin woensdag in De Telegraaf. Welke persoonlijke omstandigheden het betreft, wilde de Italiaan niet zeggen. "Ik ga uit respect voor Amin niet op de details in." Innocentin erkent dat Younes zich vanaf 1 juli officieel speler van Napoli mag noemen, tot medio 2023.

Het is afwachten wanneer Younes weer op het trainingsveld van Ajax opduikt en hoeveel waarde hij op sportief gebied vanwege zijn 'persoonlijke drama' nog zal hebben voor de Amsterdammers. Met het aanblijven van Younes gaat in ieder geval een wens van Erik ten Hag in vervulling. "Ik had Amin liever hier gehouden”, zei de trainer van Ajax vorige week. "Het is heel lastig om in deze periode een aanvaardbare oplossing van buitenaf te krijgen."

"Marc Overmars wilde deze transfer van Younes eigenlijk ook niet." Ajax was hoe dan ook tot de conclusie gekomen dat men deze maand geen vervanger voor Younes zou aantrekken, mede omdat Dennis Johnsen volgend seizoen rijp wordt geacht om de concurrentie met Justin Kluivert aan te gaan, Vaclav Cerny hersteld zal zijn van zijn ernstige knieblessure en Hassane Bandé naar Amsterdam verhuist.