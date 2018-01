Verbeek ziet Maher schitteren: ‘De keeper hoorde hem alleen maar suizen’

Adam Maher schoot FC Twente dinsdagavond met twee fraaie treffers naar de halve finale van de KNVB Beker. Het team van Gertjan Verbeek zegevierde met 3-1 over SC Cambuur. De eerste treffer, de 2-1, was een schitterende vrije trap. "Je probeert het altijd en je traint er ook op", verklaarde Maher na afloop. "Ik stond er goed voor en zei al tegen Oussama Assaidi en Haris Vuckic: ik voel me goed, ik wil hem nemen."

Een schitterend afstandsschot van Maher betekende de 3-1. Hij straalde vertrouwen uit, beaamde ook Maher zelf. "Ik heb het geluk dat ik de trainer goed ken en hij me vertrouwen geeft", vertelde de middenvelder aan FOX Sports. "Als je veel wedstrijden speelt, komt het vanzelf. Dat zie je."

Met een rake vrije trap en een afstandsschot werd Maher zodoende matchwinner. "Die hoorde de keeper alleen maar suizen", zei Verbeek bewonderend. "Hij schoot ze twee keer fantastisch in. Een fantastisch moment voor hem en voor ons. Adam heeft laten zien dat hij nog steeds bepaalde kwaliteiten heeft."