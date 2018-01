Manchester United activeert clausule: ‘Ik herinner me Ruud van Nistelrooij’

Manchester United heeft Juan Mata langer aan zich verbonden. De Engelse topclub laat dinsdagavond laat via de officiële kanalen weten dat men een clausule in het aflopende contract van de aanvallende middenvelder heeft geactiveerd. Dat houdt in in dat de Spaans international nu tot medio 2019 op de loonlijst staat.

"Mata is erg belangrijk", verzekert José Mourinho op de clubsite. "Toen ik anderhalf jaar geleden bij de club kwam, zei iedereen: 'Mata zit in de problemen, in de problemen, in de problemen. En nu krijgt hij een contractverlenging van nog een jaar. Een belangrijke voetballer voor mij, voor de club en voor de rest van de spelers."

Mata, 29 jaar, kwam in januari 2014 over van Chelsea en speelde sindsdien 172 officiële duels voor Manchester United. Daarin was hij goed voor 39 treffers. De ex-speler van Valencia won de FA Cup, de League Cup en de Europa League als Mancunian. "Toen ik acht, tien en twaalf jaar oud was, had ik nooit verwacht dat ik voor zo'n club zou spelen", laat Mata via de officiële kanalen weten.

"Ik herinner me grote voetballers. Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Ruud van Nistelrooij, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic. En het voelde zo ver af van waar ik speelde. Maar nu ik hier ben, geeft het een speciaal gevoel." Mata speelt woensdag op Wembley tegen Tottenham Hotspur, op jacht naar de zesde opeenvolgende zege.