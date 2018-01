Aankoop van Ronald Koeman ruilt Everton tijdelijk in voor Sevilla

Sandro Ramirez keert terug naar Zuid-Spanje. Sevilla maakt dinsdagavond laat een principe-akkoord over de tijdelijke komst van de aanvaller van Everton bekend. Alleen een medische keuring kan een overgang van Sandro naar het Ramón Sánchez Pizjuan nog in de weg staan. Het contract van de 22-jarige Spanjaard op Goodison Park loopt nog drie jaar door.

Sandro was afgelopen zomer bij Everton de derde versterking voor de inmiddels ontslagen Ronald Koeman, na Jordan Pickford en Davy Klaassen. Everton maakte zes miljoen euro over aan Málaga; de hoogte van de transferclausule. Sandro speelde slechts één seizoen voor Málaga, dat hem in de zomer van 2016 gratis overnam van Barcelona.

Sandro kwam in totaal tot 32 officiële duels voor Barcelona, maar wist nooit een basisplaats te veroveren. Bij Málaga groeide hij meteen uit tot vaste waarde en was hij goed voor veertien competitietreffers. In het tenue van Everton kwam Sandro echter niet uit de verf: hij stond in niet één van zijn vijftien officiële duels negentig minuten op het veld.