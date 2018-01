Megablunder van Cech na invalbeurt Mkhitaryan leidt debacle Arsenal in

Arsenal heeft dinsdagavond dure punten laten liggen. Het team van Arsène Wenger ging verrassend onderuit bij Swansea City, dat in de tweede helft profiteerde van fikse fouten in de defensie van de Londenaren: 3-1. Door de nederlaag geeft Arsenal, dat zesde staat in de Premier League, concurrenten als Liverpool en Tottenham Hotspur de kans om de voorsprong in de strijd om een plek bij de eerste vier te vergroten.

Swansea werkte een ietwat ongelukkige eerste helft af. De thuisclub had in de eerste 45 minuten de betere kansen en oogde veel gevaarlijker dan het bezoek uit Londen. Het team van Wenger daarentegen gaf de voorsprong echter wel heel snel uit handen. Na 33 minuten spelen rondde Monreal een fantastische bal van Mesut Özil af: 0-1. Een minuut later kwam Swansea echter al op gelijke hoogte. Sam Clucas kreeg de bal van Alfie Mawson en schoot het leer met links achter Petr Cech: 1-1.

In het eerste kwartier na rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht en koos Wenger ervoor om Mohamed ElNeny na een uur spelen naar de kant te halen, ten faveure van de debuterende Henrikh Mkhitaryan. Eén minuut later ging Cech finaal de fout in bij een terugspeelbal, terwijl hij oog in oog met drie man stond: Ayew profiteerde optimaal. Alhoewel Arsenal uitzicht had op een gelijkmaker, ging het enkele minuten voor tijd mis. Monreal kreeg de bal niet goed weg, waarna Clucas van de Londense wanorde profiteerde. Swansea staat nu voorlopig boven de rode streep.