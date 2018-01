Twente mag zich dankzij Maher melden bij laatste vier

FC Twente heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB Beker. Het elftal van Gertjan Verbeek kwam dinsdagavond in eigen huis nog wel op achterstand tegen SC Cambuur, maar stelde in de tweede helft aan de hand van een ontketende Adam Maher uiteindelijk orde op zaken: 3-1.

Mounir El Hamdaoui kon voor het eerst sinds zijn winterse komst deze maand naar FC Twente rekenen op een basisplaats. De 33-jarige Rotterdammer kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Tom Boere en werd in die rol ondersteund door Oussama Assaidi. De Tukkers waren onder aanvoering van het duo de bovenliggende partij in de eerste helft, maar het was Cambuur dat na ruim een half uur voetballen verrassend de leiding nam in De Grolsch Veste.

Mathias Schils bracht de Jupiler League-club na een snelle tegenaanval met een laag schot op voorsprong in een fase waarin de thuisploeg nadrukkelijk op zoek was naar de openingstreffer. Erik Cummins bleek echter een sta-in-de-weg voor het elftal van Verbeek. De doelman van Cambuur redde in de eerste helft knap op een poging van dichtbij van Haris Vuckic en voorkwam vlak voor de 0-1 van Schils een zeker doelpunt van Assaidi.

Verbeek besloot El Hamdaoui in de rust naar de kant te halen ten faveure van Boere en met de targetman binnen de lijnen wist Twente het duel in de tweede helft volledig te kantelen. De Enschedeërs werden na een klein uur spelen in het zadel geholpen door een overtreding op Boere. Scheidsrechter Ed Janssen besloot de bal op de stip te leggen, waarna Assaidi vanaf de strafschopstip de gelijkmaker verzorgde.

Twente pakte daarna meteen door aan de hand van Maher. De deze maand van PSV overgekomen middenvelder tekende halverwege de tweede helft uit een vrije trap fraai voor de 2-1 en gooide het duel vervolgens een kwartier voor tijd op slot, door van afstand verwoestend uit te halen. Twente kwam daarna niet meer in de problemen en mag zich zodoende bij de laatste vier van het bekertoernooi melden.