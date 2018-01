Chelsea maakt komst van Braziliaan voor minimaal twintig miljoen bekend

Chelsea heeft zich versterkt met Emerson Palmieri, zo maakt de club dinsdagavond wereldkundig. De 23-jarige linksback annex linkshalf, die over het Italiaanse staatsburgerschap beschikt, komt over van AS Roma en heeft de Engelse topclub naar verluidt twintig miljoen euro gekost, maar het bedrag kan aan de hand van diverse variabele clausules nog eens met negen miljoen euro oplopen.

Emerson brak door bij het Braziliaanse Santos en maakte in de zomer van 2014 op huurbasis de overstap naar het Italiaanse Palermo. Vervolgens huurde Roma de geboren Braziliaan, om hem afgelopen zomer voor een bedrag van twee miljoen euro definitief over te nemen van Santos.

"Ik ben naar Chelsea gekomen omdat het een geweldige club met een geweldige geschiedenis is", vertelt Emerson op de clubsite van Chelsea. "Vandaag komt mijn droom uit, ik draag het shirt van een geweldige club. Ik kijk al sinds mijn vijftiende naar Engels voetbal. Hier wordt prachtig voetbal gespeeld, maar het is nog mooier om er zelfs deel van uit te maken."

Chelsea lijkt met de komst van Emerson nog niet uitgewinkeld. Antonio Conte hoopt nog altijd een nieuwe spits te verwelkomen. Hij wil graag een concurrent voor Álvaro Morata en dat lijkt Olivier Giroud van Arsenal te worden. Michy Batshuayi wordt in verband gebracht met Borussia Dortmund, dat Pierre-Emerick Aubameyang waarschijnlijk aan Arsenal overdoet. Eerder werden Andy Carroll, Peter Crouch en Marko Arnautovic in verband gebracht met een overstap naar Chelsea.