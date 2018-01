‘Daley Blind kan loopbaan voortzetten bij Italiaanse grootmacht’

Daley Blind heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester United mogelijk al gespeeld. De doorgaans goed ingelichte Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt dinsdagavond dat de Engelse grootmacht met AS Roma in gesprek is over een transfer van de Oranje-international naar de Serie A.

Roma ziet in de 27-jarige linkerverdediger de ideale opvolger voor Emerson Palmieri, die vermoedelijk nog deze week verkast naar Chelsea. Blind zou openstaan voor een transfer naar Italië en zeker lijkt in elk geval dat zijn toekomst niet bij Manchester United ligt. Manager José Mourinho maakte dit seizoen in de Premier League pas vijfmaal gebruik van de linkspoot, die nog een doorlopend contract heeft op Old Trafford.

Manchester United lichtte onlangs de optie in het contract van Blind, waardoor de international nog tot halverwege 2019 vastligt. "Er zit natuurlijk een zakelijke kant aan, maar het houdt ook in dat Daley in de plannen voor volgend jaar voorkomt bij Manchester United", zei zijn vader Danny Blind eerder daarover bij Ziggo Sport. "Ik heb met de club gesproken en er wordt aangegeven dat hij in de plannen zit voor komend jaar. Maar oké: we gaan kijken hoe het komend halfjaar verloopt. In de voetballerij weet je het nooit Iedereen is te koop. Dat geldt voor elke speler."

Mocht de overgang rondkomen, dan slaat Blind na drieënhalf jaar de deur achter zich dicht bij Manchester United. Hij werd in de zomer van 2014 voor ongeveer 18 miljoen euro opgepikt bij Ajax en was in zijn eerste twee seizoenen regelmatig basisspeler met respectievelijk 25 en 35 optredens in de Premier League. José Mourinho maakte vorig seizoen in de Engelse competitie echter slechts 23 keer gebruik van Blind en inmiddels doet de Portugees nauwelijks meer een beroep op hem.