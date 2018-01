Eerste bitcoin-transfer in voetbal is een feit: ‘We zijn hier trots op’

SAKARYA - Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis is er een transfer afgerond met bitcoins. Dat unicum komt toe aan Harunusta. Deze amateurvereniging uit de Turkse provincie Sakarya legde Ömer Kiroglu (22) dinsdag vast en de speler tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Door Gijs Freriks

Harunusta komt uit in de Amatör Ligi B op het vijfde niveau van de voetbalpiramide. Na veertien speelronden staat men met 29 punten op de tweede plaats op de ranglijst en enkel Harmanlik doet het met 30 punten beter. Met aanwinst Ömer binnen de gelederen hoopt Harunusta in de tweede seizoenshelft de koppositie over te nemen om uiteindelijk te promoveren naar het vierde niveau van Turkije.

Harunusta heeft Ömer voor 0.0524 bitcoins binnengehaald, volgens de huidige koers iets meer dan 442 euro. Hiernaast heeft Harunusta 2.500 lira betaald (533 euro), wat de totale transfersom in normale valuta doet uitkomen op 975 euro. “We hebben dit gedaan om naam voor onszelf te maken in het land, de rest van de wereld en in de cryptogemeenschap. Onze naam wordt nu genoemd op televisie alsof we een professionele club zijn. En hier zijn we best trots op”, aldus voorzitter Haldun Sehit.

“Ik hoop dat het voor beide kanten goed uitpakt”, reageert aanwinst Ömer zelf. “Dit is iets unieks voor mezelf en voor de wereld. Het is een eer en zoals de voorzitter al heeft gezegd, is het innovatief. Dit is de toekomst. Voor iemand die zelf ook geïnteresseerd is in nieuwe technologieën klonk het goed in de oren.” Aanvaller Ömer, die eerder voor onder meer Kesan Anafartalar en Rabbit Linyitspor speelde, sloot zich dinsdag na de presentatie aan bij de training van coach Oguz Turan.

Bitcoin (BTC) is een virtuele munt die in januari 2009 werd gecreëerd. Een bitcoin kan worden opgedeeld in honderd miljoen stukjes en een deel daarvan heeft Harunusta dus aangewend voor het aantrekken van Ömer Faruk Kiroglu. Bij de bitcoin wordt de munt enkel uitgewisseld tussen deelnemers - er komen geen banken of overheden aan te pas - en de transacties worden middels cryptografie geverifieerd en opgeslagen in een openbaar grootboek dat bekendstaat als blockchain. Bitcoin is niet de enige cryptovaluta. Er zijn er al 1500, stelt website Coinmarketcap.com. Het is onduidelijk of dit overzicht compleet is.

De Turkse autoriteiten waarschuwden eerder voor het gebruik van digitale munten omdat er voor ‘dergelijke transacties geen wettelijke basis’ is en in Nederland zei Wopke Hoekstra: “Volgens mij hebben we eerder gezegd: bezint eer ge begint. Het is een product waar grote risico’s aan verbonden zijn en dat is ook de afgelopen 12 tot 24 uur weer gebleken.” De Minister van Financiën reageerde daarmee op de enorme koersval van de bitcoin in december: de koers daalde in één nacht met zo’n 24 procent naar onder de 13.000 dollar. Ten tijde van het schrijven van dit artikel bedraagt de koers 10.017 dollar, ruim 8.000 euro. “Mijn eerste gedachte was: leuk dat er een voetbaltransfer wordt afgerond met bitcoins”, reageert Roland de Goeij van Bitcoinspot.nl in gesprek met Voetbalzone.

Wat is de gedachte achter deze transfer? Wat voor voordeel zouden voetbalclubs kunnen halen uit het betalen met bitcoins in plaats van met normaal geld?

“Ik denk dat de voorzitter van deze club gewoon nog wat bitcoins in zijn zak had en dacht: die kan ik nu mooi uitgeven, anders is het zonde. Ik beschouw bitcoins namelijk als gewoon digitaal geld en daar is deze voetbaltransfer in mijn ogen weer een bewijs van, al zijn niet alle mensen het met mij eens. Maar ik vind: als je ermee kan betalen, dan is het een geldig betaalmiddel. Ik plaats van met de euro kan ik immers ook gewoon met een dollar betalen. Het grootste voordeel van deze transfer is waarschijnlijk dat de hele wereld nu over een club praat waar niemand eerder nog van gehoord had.”

Verwacht je in de toekomst meer voetbaltransfers met bitcoins?

“Het zou mij niets verbazen, want je ziet dat bitcoins of andere cryptovaluta steeds vaker worden gebruikt bij allerlei soorten transacties en daarnaast zit er in de voetbalmarkt veel geld. Het is wel de vraag wat de autoriteiten ervan zullen vinden, want die zullen willen weten waar de bitcoin precies vandaan komt en het is praktisch onmogelijk om dat te achterhalen. Ik heb bijvoorbeeld al jarenlang bitcoins en die heb ik netjes opgegeven bij de belasting, dat is ook verplicht. Als ik opeens grote aankopen met bitcoins ga doen, dan hoeft men niet verbaasd te zijn, want men wéét dat ik bitcoins heb.”

“Maar als je voetballers gaat kopen met bitcoins of andere cryptocurrency en je doet dat voor bedragen van 100.000 euro of meer, dan denk ik wel dat je de autoriteiten of andere reguleerders snel op je nek hebt zitten. Die willen namelijk graag weten waar dat geld vandaan komt, net zoals het geval zou zijn als je de transactie met cash geld uitvoert. De autoriteiten hebben op zo’n transactie immers ook geen goed zicht. Dat dit nu de eerste bitcoin-transfer in de geschiedenis van het voetbal is, is leuk, maar heel bijzonder is het in mijn optiek niet omdat ik een betaling met bitcoins zie als een normale transactie.”