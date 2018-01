‘Middenvelder legt aanbieding PSV naast zich neer en tekent bij Juventus’

PSV lijkt op de slotdag van de winterse transferperiode één van zijn grootste talenten te gaan verliezen. De achttienjarige Leandro Fernandes staat op het punt zijn toekomst te verbinden aan Juventus, zo meldt het Eindhovens Dagblad dindagavond.

Fernandes, die uitkomt voor PSV onder 19, zal woensdag afreizen naar Turijn voor een medische keuring en vervolgens een contract tekenen, bevestigen naasten van de middenvelder aan het regionale dagblad. De overstap van de jongeling naar Juventus zal per direct plaatsvinden, al is het niet uitgesloten dat hij het seizoen afmaakt in Eindhoven.

Het contract van Fernandes loopt aan het einde van dit seizoen af bij PSV, dat nog wel tevergeefs een poging deed die verbintenis te verlengen. De Eindhovense club zal ‘een klein half miljoen euro’ overhouden aan de verkoop van de belofte, die in 2013 overkwam vanuit de jeugdopleiding van NEC. Zijn eerste en enige wedstrijd in het betaald voetbal tot nu toe speelde hij in oktober 2016 voor Jong PSV tegen Almere City.