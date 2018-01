Dortmund maakt miljoenen over voor talent en WK-sensatie van Barcelona

Sergio Gómez vervolgt zijn loopbaan in Duitsland. Borussia Dortmund maakt dinsdag via de officiële kanalen de komst van de pas zeventienjarige aanvallende middenvelder wereldkundig. Met de transfer van de Spaans jeugdinternational is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid: de transferclausule in het contract van de tiener met Barcelona.

Gómez werd op het WK Onder-17 in India uitgeroepen tot op een na beste speler van het toernooi, mede dankzij de tweede plaats en zijn vier doelpunten. Engeland was in de finale met 5-2 te sterk, ondanks twee goals van Gómez. "Sergio is wereldwijd gezien zonder meer een van de beste spelers van zijn lichting", benadrukt technisch directeur Michael Zorc. "We hadden al geruime tijd interesse in Sergio en we zijn blij dat hij, ondanks voorstellen van veel Europese topclubs, voor ons heeft gekozen."

"Sergio gaat per direct met de A-selectie trainen en tot de zomer speeltijd bij onze Onder-19 maken." Gomez ziet bij Dortmund meer kans op speeltijd in de hoofdmacht van Barcelona, dat afgelopen zomer ook al talent Jordi Mboula voor drie miljoen euro kwijtraakte aan AS Monaco. De buitenspeler wacht nog op zijn debuut voor de Monegasken.