Engelse middenvelder is volgende winteraanwinst Manchester City

Manchester City heeft zich dinsdagavond met het oog op de toekomst versterkt. De Engelse grootmacht laat via de officiële kanalen weten Jack Harrison voor drieënhalf jaar vastgelegd te hebben. De 21-jarige middenvelder komt over van New York City en wordt het komende half seizoen onmiddellijk verhuurd aan Middlesbrough. Manchester City versterkte zich eerder vandaag ook al met Aymeric Laporte.

Harrison, die doorgaans vanaf de vleugel speelt, werd geboren in Engeland en speelde in de jeugdopleiding van Manchester United. Hij verhuisde vervolgens op veertienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Daar werd hij in 2016 opgepikt door New York City, waarvoor hij sinds zijn debuut in 61 officiële wedstrijden goed was voor 14 doelpunten en 10 assists.

Harrison speelde bij New York City onder Patrick Vieira. "Ik heb mezelf verbeterd door onder hem te voetballen en regelmatig aan spelen toe te komen in de Major League Soccer. Ik kijk er nu naar uit om mezelf te testen in Engeland", zegt de belofte op de website van Manchester City. "Middlesbrough is een goede club, met de nodige Premier League-ervaring. Ze hopen via de play-offs te promoveren en hopelijk kan ik daaraan bijdragen."