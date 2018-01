‘Ik heb er vertrouwen in dat Sandler het goed gaat doen bij Manchester City’

Bij PEC Zwolle is men trots op de ontwikkeling die Philippe Sandler heeft doorgemaakt. De twintigjarige verdediger zal spoedig gaan tekenen bij Manchester City en wordt daarmee beloond voor een stormachtige ontwikkeling. John van ’t Schip heeft er vertrouwen in dat Sandler ook op een hoger niveau kan aanpikken.

PEC zal ongeveer drie miljoen euro toucheren voor de jonge stopper, die anderhalf jaar geleden overkwam van Ajax en sindsdien achttien wedstrijden in de Eredivisie speelde voor de Zwollenaren. Hij zal het seizoen afmaken bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "Hij is er heel blij mee, wij zijn er heel blij mee en de club is er heel blij mee", vertelt de trainer van PEC in gesprek met FOX Sports.

Van ’t Schip erkent dat de concurrentie moordend is bij Manchester City, maar benadrukt dat Sandler de tijd heeft om te leren. "Ik heb er zeker vertrouwen in dat hij het goed gaat doen bij City. Hij hoeft niet per se volgend jaar in het eerste te spelen. Het kan dat hij nog een jaar verhuurd wordt of dat hij eerst een halfjaar erbij moet blijven. Ik weet niet hoe ze dat zien."

Ook teamgenoot Dirk Marcellis is blij voor Sandler. "Hoe hij zich voelt? Ik kan niet voor hem spreken, maar dit is een droomtransfer", zegt de verdediger. "Het is een schitterende transfer. Ik had ook helemaal niet verwacht dat hij naar Manchester City zou gaan. Hij doet het goed en heeft deze stap verdiend. Hij heeft getekend bij de absolute wereldtop."