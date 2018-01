‘Arsenal kan Aubameyang spoedig presenteren na akkoord met Chelsea’

Er lijkt na vijfenhalf jaar een eind te komen aan huwelijk tussen Arsenal en Olivier Giroud. Diverse Engelse media weten dinsdagavond te melden dat the Gunners dicht bij een akkoord zijn met Chelsea over een transfer van de Franse spits naar Stamford Bridge. Michy Batshuayi zal op zijn beurt Chelsea vermoedelijk verruilen voor Borussia Dortmund, dat zelf Pierre-Emerick Aubameyang kwijtraakt aan Arsenal.

Chelsea zal Giroud voor ongeveer twintig miljoen euro overnemen van Arsenal, bericht onder andere The Telegraph. Manager Antonio Conte is al langer op zoek naar aanvallende versterkingen nu miljoenenaankoop Álvaro Morata na zijn komst afgelopen zomer van Real Madrid nog niet aan de hoge verwachtingen heeft weten te voldoen. Chelsea had zijn oog in eerste instantie laten vallen op AS Roma-spits Edin Dzeko, maar diens salariseisen bleken the Blues te gortig.

Tegenover de komst van Giroud zal vermoedelijk het vertrek van Batshuayi naar Borussia Dortmund staan. De Belgische aanvaller was afgelopen weekeinde in de FA Cup-wedstrijd tegen Newcastle United nog belangrijk met twee doelpunten, maar Conte maakt over het algemeen zelden gebruik van diens diensten. Met de overgang van Batshuayi naar Borussia Dortmund lijkt ook Arsenal zijn zin te gaan krijgen.

De club van manager Arsène Wenger staat op het punt om Aubameyang vast te leggen. Arsenal had al langer een akkoord bereikt met de spits zelf, maar zijn club Borussia Dortmund zou de deal pas beklinken zodra het een directe vervanger zou hebben gevonden. De Duitsers hadden hun oog in eerste instantie laten vallen op Giroud, maar die gaf de voorkeur aan een langer verblijf in Londen. Daarmee lijkt Chelsea financieel gezien spekkoper.