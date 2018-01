Werder Bremen en Vitesse naderen transfer van negen à tien miljoen euro

Milot Rashica vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Werder Bremen. De Bundesliga-club laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat men dicht bij de komst van de aanvaller van Vitesse is. "De transfer bevindt zich in de slotfase, er ontbreken alleen nog enkele details", zo stelt technisch directeur Frank Baumann via de officiële kanalen van die Grünn-Weissen. Met de transfer is een bedrag van negen à tien miljoen euro gemoeid.

"We waren op zoek naar een speler met de nodige snelheid een specifieke kwaliteiten in de aanval", licht Baumann toe. "Milot is een speler die precies in dat profiel past en ons zodoende verder kan helpen. Ik ga ervan uit dat hij woensdag bij ons op het veld staat." De clubleiding van Vitesse stelde de afgelopen maanden de voorkeur te geven aan een zomers vertrek van Rashica. Dat hij toch voor een wintertransfer staat, betekent dat de gevraagde transfersom wordt overlegd.

De 21-jarige Rashica, die elf keer uitwam voor Kosovo, ontbrak dinsdag op de training, omdat hij bezig was met de transfer. De aanvaller kwam in de eerste seizoenshelft tot 27 duels voor Vitesse. Daarin was hij goed voor drie goals en vijf assists. Rashica maakte voor de winterstop vooral indruk in de Europa League. Hannover 96 werd gelinkt aan de aanvaller, net als Newcastle United, Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart en SC Freiburg.

"Ik wil niet arrogant zijn", benadrukte Rashica begin deze maand. "Ik ben Vitesse heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Heb al veel geleerd bij deze club. Ik ga ook niet zeggen dat ik klaar ben in Nederland, want ik voel mij goed hier. Maar als Vitesse geld kan krijgen voor Rashica is dat ook voor de club 'beter'" vond hij. "En als ik blij ben met iets nieuws, kunnen we praten. Waarom niet? Het moet eerst serieus zijn en ik moet een goed gevoel hebben. Dan gaan we zitten. De kans is best groot dat we dat na dit seizoen gaan doen."