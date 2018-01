Barcelona doet zaken met Arsenal en haalt wonderkind naar Spanje

Barcelona en Arsenal zijn een deal overeengekomen aangaande middenvelder Marcus McGuane, zo meldt de Catalaanse grootmacht dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige Engelsman heeft voor drie jaar getekend bij Barcelona, met een optie voor nog twee jaar. McGuane heeft een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro gekregen.

McGuane heeft dinsdag officieel zijn handtekening gezet onder een verblijf bij de koploper van LaLiga. Voorlopig zal de middenvelder echter actief zijn voor het tweede elftal van Barcelona. De jongeling, geboren en opgegroeid in Londen, heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van de jeugdopleiding van the Gunners.

Dit seizoen kwam McGuane vooral in actie bij de Onder-23 van Arsenal in de Premier League 2, waar hij twee keer het net wist te vinden. Ook heeft McGuane twee keer met de hoofdmacht in de Europa League geacteerd. De jeugdinternational van Engeland wordt door verschillende Engelse media bestempeld als een wonderkind, die al een tijdje aasde op de overstap naar Barcelona.