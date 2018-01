Eto'o gaat Antalyaspor verlaten en zet handtekening bij concurrent

Samuel Eto’o gaat Antalyaspor waarschijnlijk achter zich laten. De spits uit Kameroen gaat de Turkse club verlaten en zich aansluiten bij competitiegenoot Konyaspor. Ahmet Baydar, vicevoorzitter van de huidige nummer zeventien van de Süper Lig, heeft via Twitter bevestigd dat de club een overeenkomst heeft bereikt met nummer zestien Antalyaspor.

Eto'o zou volgens eerdere berichten een contract voor anderhalf jaar aangaan bij Konyaspor, maar nu wordt gemeld dat de 36-jarige spits voor tweeënhalf jaar gaat tekenen. Baydar doet geen uitspraken over een mogelijke transfersom, maar naar verluidt laat Antalyaspor Eto'o zonder een te ontvangen bedrag gaan. Er deed echter ook het verhaal de ronde dat Konyaspor maar liefst vijf miljoen euro zou betalen voor de routinier.

De 118-voudig international van Kameroen bivakkeert al sinds de zomer van 2015 in de Turkse Süper Lig. Daarvoor was de spits actief voor Sampdoria, Everton, Chelsea, Anzji, Internazionale, Barcelona, RCD Mallorca, Espanyol, Leganés en Real Madrid. In dienst van Antalyaspor wist Eto'o in 77 wedstrijden tot 44 doelpunten en 14 assists te komen.