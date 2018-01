‘Spartak verwijst bod van dik 28 miljoen op Promes naar prullenbak’

Southampton spendeerde een deel van de transfersom die binnenkwam voor Virgil van Dijk al aan Guido Carrillo (voor 22 miljoen euro opgepikt bij AS Monaco), maar de Argentijn moet niet de enige aanvallende aanwinst voor the Saints worden van deze transferperiode. De werkgever van Wesley Hoedt heeft al een paar pogingen ondernomen om Quincy Promes op te halen bij Spartak Moskou en lijkt dinsdag opnieuw naar Rusland te hebben gebeld.

Sky Sports meldt namelijk dat de Moskovieten een bod van bijna 28,5 miljoen euro naar de prullenbak hebben verwezen. Spartak wil volgens eerdere geruchten een bedrag dat rond de 34 miljoen euro ligt ontvangen voor Promes, maar Southampton lijkt voorlopig niet bereid om hierbij in de buurt te gaan zitten. Promes heeft naar verluidt een clausule van 37,5 miljoen in zijn nog tot 2021 doorlopende verbintenis staan.

De ontwikkelingen rond Promes worden ook in de gaten gehouden bij FC Twente. De Tukkers verkochten de aanvaller in 2014 voor 11,5 miljoen euro aan Spartak en lieten toen ook een doorverkooppercentage opnemen in de deal. Twente kan naar verluidt vijf procent van het bedrag dat bij een aankomende transfer gemoeid is tegemoetzien.