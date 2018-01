Hasselbaink versterkt zich met Nederlandse ex-spits van FC Oss

Kevin van Veen heeft in Engeland een nieuwe club gevonden. De spits maakt per direct de overstap van Scunthorpe United naar Northampton Town, zo meldt laatstgenoemde club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. Northampton Town staat momenteel onder leiding van Jerrel Hasselbaink.

Van Veen liet Nederland in 2015 achter zich door FC Oss in te ruilen voor Scunthorpe, de club waar hij tot voor kort tot medio 2018 onder contract stond. In het seizoen 2015/16 werd de aanvaller een halfjaar verhuurd aan SC Cambuur. Van Veen kwam dit seizoen 28 keer in actie, maar wist slechts zes keer het net te vinden, aangezien hij het ook met veel invalbeurten moest rooien.

Van Veen kreeg in het seizoen 2014/15 de kans van FC Oss en scoorde direct aan de lopende band voor de Brabanders: in twintig competitieduels wist hij zestien keer het net te vinden. Eerder was Van Veen actief bij onder Helmond Sport, Dijkse Boys en JVC Cuijk. Northampton Town staat momenteel twintigste in de League One.