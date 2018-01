‘Chelsea en Borussia Dortmund akkoord over deal Batshuayi’

Chelsea en Borussia Dortmund zijn het eens geworden over een deal aangaande Michy Batshuayi, zo meldt onder meer beINSports dinsdagmiddag. Manager Antonio Conte gaf eerder al aan dat de Belg, die weinig aan spelen toekomt bij de regerend landskampioen, mocht vertrekken en nu zou Dortmund de spits binnen hebben gehengeld.

Batshuayi kan mogelijk worden gezien als de vervanger van Pierre-Emerick Aubameyang, die op het punt staat om zich aan te sluiten bij Arsenal voor een bedrag van ongeveer 65 miljoen euro. De Gabonees is al rond de Engelse club gesignaleerd en de verwachting is dat het nieuws van het strikken van de aanvaller binnenkort wordt bekendgemaakt door the Gunners.

Dortmund wilde naar verluidt pas goedkeuring geven aan het vertrek van Aubameyang als de club een vervanger had geregeld. Conte liet dinsdag weten dat het goed mogelijk is dat Batshuayi gaat vertrekken. Tottenham Hotspur zou volgens onder meer RMC getracht hebben de Belg te huren van Chelsea, maar de aanvaller zou zelf niets hebben gezien in de overgang.

"Hij heeft vandaag goed getraind en ik bereid me voor op de wedstrijd (tegen Bournemouth, red.) met hem in gedachten, maar je weet niet wat er vandaag of morgen nog gaat gebeuren", aldus Conte. Naar verluidt is de Italiaan nog altijd op zoek naar een targetman, zeker als Batshuayi verkast. Olivier Giroud van Arsenal is de voornaamste kandidaat, maar ook Fernando Llorente van Tottenham Hotspur wordt genoemd.