PSG laat overbodige aankoop van 40 miljoen vertrekken naar Spurs

Tottenham Hotspur heeft zich verzekerd van de diensten van Lucas Moura, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De Londense club, die in stadsgenoot Arsenal een concurrent had in het strikken van de Braziliaan, betaalt naar verluidt ongeveer 28 miljoen euro aan Paris Saint-Germain, een bedrag dat door middel van bonussen nog met vier miljoen euro kan oplopen. Moura heeft tot medio 2023 getekend bij the Spurs en gaat spelen met rugnummer 27.

Unai Emery, trainer van PSG, zei eerder al dat zijn voormalig pupil mocht vertrekken vanwege een gebrek aan speeltijd: "Ik heb Lucas verteld dat hij niet langer de kans zal krijgen om voor PSG te spelen en dat hij een andere club moet vinden." De 25-jarige aanvaller had aan belangstelling van geïnteresseerde clubs niet te klagen, maar zag zijn toekomst vooral liggen bij Tottenham.

De 35-voudig international van Brazilië speelde sinds januari 2013 voor PSG, dat veertig miljoen euro aan São Paulo betaalde. In de vijf jaar bij de Franse topclub heeft de aanvaller veel prijzen gewonnen, namelijk vier keer de landstitel en zeven keer een Franse beker. In 229 wedstrijden voor les Parisiens kwam de Braziliaan in totaal tot 46 doelpunten en 50 assists.