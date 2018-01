Guardiola: ‘Wij gaven 340 miljoen uit aan zes spelers, andere clubs aan twee’

Manchester City legde maandag al 65 miljoen euro neer om het contract van Aymeric Laporte af te kopen bij Athletic Bilbao en de Fransman werd dinsdagmiddag officieel gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever. De 23-jarige stopper is na Benjamin Mendy (57,5 miljoen), John Stones (55,6 miljoen), Kyle Walker (51 miljoen) en Nicolás Otamendi (44,6 miljoen) opnieuw een peperdure aankoop voor de defensie, maar Josep Guardiola vindt Laporte een noodzakelijke aanwinst.

“Ik snap de kritiek, maar wij hebben die 340 miljoen euro uitgegeven aan zes spelers. Andere clubs hebben dat bedrag aan twee spelers gespendeerd. We hadden een hoop oudere spelers die uit hun contract liepen, om mee te blijven doen moesten we geld uitgeven. Een club kan besluiten om dat uit te geven aan twee spelers, wij hebben het op een andere manier aangepakt”, legt hij uit aan de BBC.

Guardiola heeft hoge verwachtingen van Laporte: “Hij speelt al vanaf jonge leeftijd op hoog niveau in LaLiga. Hij is sterk in de lucht en snel. Hij heeft veel kwaliteiten en we zijn blij met zijn komst. Hij kan meteen beginnen. De Premier League is op veel gebieden uitzonderlijk, maar hij is intelligent. Het is altijd moeilijk voor een nieuwe speler, maar we zullen geduld hebben.”

“We zijn ons bewust van zijn kwaliteiten. Hij is een ervaren centrale verdediger die het al in grote wedstrijden heeft laten zien en hij heeft de kwaliteiten om ons verder te helpen. Hij heeft de perfecte leeftijd om nog een behoorlijke tijd hier te kunnen spelen”, sluit de Spanjaard af. Laporte is overigens niet de enige defensieve versterking die nog voor het einde van de transferperiode wordt verwacht bij Manchester City. The Citizens staan ook op het punt om zich te versterken met PEC Zwolle-talent Philippe Sandler.