Athletic Club handelt razendsnel en strikt duurste Spaanse verdediger ooit

Athletic Club moest maandag afscheid nemen van Aymeric Laporte, die dinsdag zijn transfer van 65 miljoen euro naar Manchester City afrondde. De LaLiga-club heeft dinsdag alweer een nieuwe verdediger in huis gehaald met Iñigo Martínez, afkomstig van rivaal Real Sociedad, zo melden de Basken via de officiële kanalen.

Athletic heeft dus de hoogte van de afkoopclausule van 32 miljoen euro op tafel gelegd om Martínez, die ook in belangstelling stond van onder meer Barcelona, te strikken. Naar verluidt gaat de verdediger bij zijn nieuwe club netto vijf miljoen euro per jaar verdienen, waarmee hij gelijk de bestbetaalde speler van de club zou zijn.

De Basken melden dat Martínez tot medio 2023 tekent, met een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in het contract. Martínez is met de transfer de duurste Spaanse verdediger ooit geworden. Sergio Ramos was vóór de overgang de duurste verdediger uit Spanje; Real Madrid betaalde Sevilla in 2005 ruim 27 miljoen euro.