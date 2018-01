Willem II troeft Sparta af en strikt verdediger van competitiegenoot

Willem II heeft Thomas Meissner tijdelijk binnengehaald, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiƫle kanalen. De verdediger komt over van ADO Den Haag, waar de Duitser nauwelijks aan spelen toekwam. Zodoende stond de stopper welwillend tegenover een huurperiode, die dus is gerealiseerd.

ADO wilde meewerken aan een overgang van Meissner, aangezien trainer Alfons Groenendijk al meerdere opties in de verdediging van de residentieclub heeft, zoals Tom Beugelsdijk en Nick Kuipers. Naast Willem II had ook het Sparta Rotterdam van Dick Advocaat belangstelling, maar Meissner zou zelf meer hebben gezien in een stap naar Willem II.

Omroep West meldde eerder al dat een vertrek van Meissner in de lucht hing. De verdediger is dit seizoen slechts tien keer in actie gekomen voor ADO, waarvan tweemaal als invaller. Vorig jaar was Meissner vaker in het shirt van ADO te bewonderen, namelijk 28 keer. Willem II meldt ook dat Eyong Enoh meetraint. De club wil hem graag aan het werk zien en gaat later met de Kameroener en zijn zaakwaarnemer in gesprek.