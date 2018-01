Voormalig Ajacied Enoh keert mogelijk terug op de Nederlandse velden

Eyong Enoh keert mogelijk terug in de Eredivisie. De clubloze routinier, die in het verleden bij onder meer voor Ajax, Fulham, Standard Luik en Antalyaspor onder contract heeft gestaan, heeft zich dinsdag gemeld op het trainingsveld van Willem II, zo meldt het Brabants Dagblad.

De 55-voudig international van Kameroen zit sinds zijn vertrek bij Standard Luik zonder nieuwe werkgever. De 31-jarige middenvelder traint mee met de selectie van trainer Erwin van de Looi om de oefenmeester en de club te overtuigen om hem een contract aan te bieden. De club meldt via de officiële kanalen Enoh graag aan het werk zien en gaat later met de Kameroener en zijn zaakwaarnemer in gesprek.

Enoh heeft een rijk verleden in de Eredivisie bij Ajax. Met de Amsterdamse club werd de middenvelder drie keer landskampioen en won hij een keer de KNVB Beker. Ook won de ervaren kracht met Ajax eenmaal de Johan Cruijff Schaal. In totaal speelde Enoh 149 wedstrijden voor Ajax, waarin hij vier keer scoorde en acht assists heeft afgeleverd.