Cocu: ‘We zijn er mee bezig om het af te ronden voor einde transferperiode’

Eerder doken er al geruchten op dat PSV bezig is met de komst van een linksback, die uit Zuid-Amerika zou moeten komen, en trainer Phillip Cocu heeft dinsdagmiddag tijdens een perspraatje in de aanloop naar het bekerduel met Feyenoord laten weten dat de Eindhovenaren inderdaad bezig zijn met een nieuwe aanwinst. De coach durft echter niet te garanderen dat er nog een nieuwe versterking binnenkomt voor woensdagavond.

“Er is iets gaande. We zijn er mee bezig om het af te ronden voor het einde van de transferperiode. Ik hoop dat het lukt”, laat hij optekenen via de officiële kanalen van zijn club. PSV won afgelopen weekend, tot frustratie van Gertjan Verbeek, van FC Twente. De trainer van de Tukkers omschreef het spel van de koploper als ‘schijtbakkenvoetbal’, maar krijgt hier Cocu niet mee op de kast: “Ik kijk naar mijn eigen ploeg. Al dat andere, daar kan ik niet zoveel mee. Frustratie, denk ik.”

PSV treft woensdagavond in De Kuip Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB Beker en Cocu verwacht een moeilijke wedstrijd. Hij weet dat de Rotterdammers dit seizoen veel tegenslagen hebben moeten overwinnen, maar ziet ook veel kwaliteiten bij de tegenstander: “Wij willen de beker winnen. Dit is een hele lastige horde, maar ook weer een mooie uitdaging. Wij gaan er vol voor om ons te plaatsen voor de volgende ronde.”