Heracles Almelo verbant aanvaller vanwege ‘ontoelaatbaar gedrag’

Brahim Darri is voorlopig niet meer welkom bij Heracles Almelo, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiële kanalen. Heracles heeft de aanvaller tot maandag 12 februari disciplinair geschorst. Aanleiding voor de verbanning is ontoelaatbaar gedrag tijdens de training van dinsdagochtend.

Heracles laat zich verder niet uit over wat er heeft plaatsgevonden, maar duidelijk is dat Darri zich in de ogen van de club heeft misdragen. "Inhoudelijk doen wij hier verder geen mededelingen over", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma over de verbanning van de aanvaller.

Darri mist door de straf de duels met Roda JC Kerkrade (beker), Sparta Rotterdam en Willem II. Darri kwam dit seizoen dertien keer in actie in de Eredivisie, waarin hij goed was voor drie assists. Scoren deed de aanvaller nog niet deze voetbaljaargang. Darri is bezig aan zijn vierde seizoen in Almelo.