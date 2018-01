Manchester City heeft verdediger van 65 miljoen definitief binnen

Aymeric Laporte is speler van Manchester City, zo meldt de koploper van de Premier League dinsdag via de officiële kanalen. Maandag werd de afkoopclausule van de 23-jarige verdediger bij Athletic Club ter hoogte van 65 miljoen euro gelicht, waardoor hij zich kon aansluiten bij the Citizens. Laporte heeft een contract tot medio 2023 getekend bij de Engelse grootmacht.

Laporte is na Kevin De Bruyne, die voor 74 miljoen euro overkwam van VfL Wolfsburg, de duurste aankoop van Manchester City ooit. De Fransman is met het megabedrag dus wel de duurste verdediger van de Engelse topclub aller tijden. Manager Josep Guardiola wilde zich graag versterken met Laporte; de Catalaan ziet in de verdediger een welkome versterking, ook voor de toekomst.

De 23-jarige verdediger diende onlangs een formeel transferverzoek bij Athletic in. Dat deed de Fransman medio 2016 ook al, maar uiteindelijk trok hij zelf de stekker uit een overgang naar Engeland en ondertekende hij zelfs een nieuw contract met de Basken, wat ook een hogere afkoopclausule betekende. Manchester City weigerde afgelopen zomer werk te maken van Laporte, maar heeft de Fransman nu toch binnengehaald.

Op de site van zijn nieuwe werkgever zegt Laporte, die rugnummer 14 gaat dragen, blij te zijn met de stap naar Manchester City: "Ik ben verheugd. City is een club met veel ambitie. Ze zijn een van de beste teams in Europa. Ik kijk er naar uit om onder Josep Guardiola te werken en om succes te boeken met de club. Het betekent veel voor me dat City zoveel vertrouwen in mij heeft."