Van Bronckhorst: ‘Dat die transfer niet doorgaat is jammer voor hem’

Newcastle United trok de afgelopen dagen nadrukkelijk aan Nicolai Jörgensen, maar de Deen lijkt deze maand gewoon bij Feyenoord te blijven. De Rotterdammers stelden the Magpies een deadline op maandagavond en aangezien de transfer niet voor dat tijdstip rond kwam, gaat Giovanni van Bronckhorst ervan uit dat de spits in De Kuip blijft.

“De deadline die de club had gesteld is voorbij. Maar zeg nooit nooit in het voetbal. Dat de transfer naar Newcastle niet doorgaat is jammer voor Jörgensen . Maar dat gebeurt wel vaker in het voetbal. Ik heb het zelf ook meegemaakt”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van de oefenmeester tijdens een perspraatje in de aanloop naar de bekerkraker tegen PSV.

Van Bronckhorst ziet dat zijn spits baalt van de afgeketste transfer, maar gaat ervan uit dat Jörgensen er goed mee om zal gaan: “Jörgensen moet nu goed spelen, goals maken en succes aan het team brengen. Ik ga hem daarbij helpen. De teleurstelling is begrijpelijk, maar het voetbal gaat wel door”, legt de trainer uit.

De KNVB Beker is de enige overgebleven kans op succes voor Feyenoord en Van Bronckhorst, die dinsdagmiddag bekijkt of Bart Nieuwkoop en Jeremiah St. Juste woensdag inzetbaar zullen zijn, noemt het treffen met PSV ‘de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe’: “De snelste weg naar een hoofdprijs. PSV heeft een stabiele en degelijke ploeg. Ze weten goed wanneer ze moeten controleren en wanneer ze kunnen aanvallen.”