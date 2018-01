Heracles haalt ‘indrukwekkende’ middenvelder uit JL: ‘Dit had ik in mijn hoofd’

Heracles Almelo heeft Mohammed ‘Mo’ Osman overgenomen van Telstar, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 24-jarige middenvelder tekent in Almelo voor tweeënhalf jaar. "Hij was ons al opgevallen bij Jong Vitesse en we zijn hem blijven volgen in de Jupiler League", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de clubsite.

"Hij heeft indruk gemaakt bij Telstar en we zijn er van overtuigd dat hij zich bij ons nog verder kan ontwikkelen." Osman zegt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever blij te zijn met de stap hogerop. "Dit had ik in mijn hoofd toen ik naar Telstar ging. Ik heb de kans gekregen om me te laten zien in de Jupiler League en ben blij met deze mooie transfer."

"Heracles Almelo is een club die al jaren bewijst spelers beter te maken, het is bovendien een mooie stabiele Eredivisieclub met een mooi stadion en een fanatiek publiek. Ik heb er ongelooflijk veel zin in." Osman doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde sinds dit seizoen in Velsen-Zuid. In negentien wedstrijden trof hij zeven keer doel en verzorgde hij acht assists. Osman gaat bij Heracles Almelo spelen met rugnummer 14.