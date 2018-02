‘Ik zou achteraf opnieuw voor Liverpool hebben gekozen’

SAMTREDIA - Vincent Weijl (27) is begonnen aan zijn achtste avontuur in het buitenland. De Amsterdamse linksbuiten tekende eind januari een contract voor één seizoen bij FC Samtredia, de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Georgische competitie en de kampioen van een jaar eerder. Met Samtredia bereidt hij zich op een trainingskamp in Antalya voor op het nieuwe seizoen.

Door Gijs Freriks

Weijl speelde in de jeugd van AZ toen hij in 2008 de overstap maakte naar het Liverpool van Rafael Benítez, Fernando Torres, Dirk Kuyt en Ryan Babel. Hij brak daar echter niet door en speelde vervolgens voor Helmond Sport, Eibar, SC Cambuur, South China, Tai Po, Fuenlabrada, Fredericia en PKNP.

Hoe ben je bij Samtredia terechtgekomen?

“Ik heb op het moment geen vaste zaakwaarnemer en werk gewoon met de agenten die wat voor mij hebben. Ik zette wat op LinkedIn en promootte mezelf op Facebook. Vervolgens kwam er een zaakwaarnemer naar mij toe met de vraag of ik geïnteresseerd was in Georgië. Hij legde uit dat Samtredia Europa League-voetbal speelt en gaf nog wat meer uitleg over de club. Het leek mij een spannend avontuur en de Europa League is natuurlijk een fijne bijkomstigheid. Ik heb overlegd met familie, vrienden en voornamelijk met mijn vriendin, maar had zelf al een goed gevoel bij de club. Ik kon direct tekenen.”

Wat heeft je, naast het Europa League-voetbal, nog meer doen overtuigen?

“Het was toch voornamelijk de aanwezigheid van de club in de Europa League, want dat lijkt mij een mooie ervaring om mee te maken. Voor de rest zie ik het gewoon als een leuke nieuwe uitdaging. Ik hou wel van een beetje avontuur. Ik dacht: waarom ook niet? Tbilisi (op 245 kilometer ten oosten van Samtredia, GF) is verder een fantastische stad, een beetje vergelijkbaar met Praag. De ploeggenoten zijn ook heel aardig en het niveau is goed. Het niveau is waarschijnlijk vergelijkbaar met de onderkant van de Eredivisie.”

De directie heeft laten weten dat de doelstelling is om ‘succesvol’ te zijn in de Europa League en competitie. Wat verstaat men onder ‘succesvol’ zijn?

“We gaan voor het kampioenschap, want we zijn een van de drie beste ploegen van het land en dan doe je gewoon mee. Verder hopen we in de Europa League zeker twee voorronden te overleven, want we stromen in de eerste voorronde in. Als dat lukt, dan zou dat een succes zijn voor de club. Samtredia speelde vorig seizoen nog Champions League-voetbal (uitgeschakeld door Qarabag FK, GF) en is ambitieus. De club is de afgelopen jaren opgeklommen en hoopt op dat niveau nu constant te blijven presteren. Dus dat is positief. Ik weet verder niet veel van het Georgische voetbal, maar de eerste indruk is heel goed.”

“Samtredia is een professionele club die zijn beloftes goed na probeert te komen, ook op contractueel gebied. Ze gaan goed met buitenlanders om, geduldig, en als er klachten zijn, dan doen ze hun best om de problemen direct op te lossen, in plaats van dat ze zeggen: ‘dat komt morgen wel’. Verder staat het goed op je cv als je hier presteert en goed meedraait in de Europa League. Dan kan je daarna ook weer prima aan de slag op een redelijk niveau. Wat voor avontuur ik nog een keer wil aangaan? Ik zou Amerika tof vinden. Dat lijkt mij ook qua wonen heel aantrekkelijk. In Azië heb ik het wel gezien en Europa ken ik ook wel.”

Weijl vertrok op zeventienjarige leeftijd naar Liverpool, maar kwam niet verder dan wedstrijden voor de beloften van de managers John McMahon en wijlen Gary Ablett. Zijn debuut voor het eerste van the Reds bleef uit. Weijl trainde op Melwood samen met onder anderen Jordy Brouwer, Alexander Kacaniklic, David N’Gog, Martin Hansen, Jay Spearing en Alberto Aquilani en na een huurperiode bij Helmond Sport vertrok hij in de zomer van 2010 definitief bij Liverpool. Weijl tekende een contract voor twee jaar bij Eibar en kwam daar tot twee doelpunten en drie assists in vijftien optredens. “Ik had een andere keuze moeten maken”, erkent de linkspoot.

“Ik presteerde in het eerste jaar bij Liverpool goed en in het tweede jaar ook. Ik zat ook nog steeds bij de Onder-19 en Onder-21 van het Nederlands elftal. Mijn keuze daarna was niet sterk, want ik ging op jonge leeftijd naar Spanje. Ik moest nog veel bijleren. Ik had waarschijnlijk beter naar Nederland kunnen gaan, want bij een club als Eibar moet je er gelijk staan. Het was ook niet makkelijk omdat ik de taal niet sprak, de communicatie was lastig. Na Eibar ging ik naar Cambuur, maar ik was veel geblesseerd. Ik besloot toen dat ik mooie aanbiedingen in het verre buitenland zou aannemen, om het avontuur op te zoeken.”

De mogelijke opstelling van FC Samtredia.

Hoe kijk je terug op je vertrek bij Liverpool? Zou je dingen anders hebben gedaan?

“Je gaat malen in je hoofd: wat kon je beter doen? Het was moeilijk omdat je afhankelijk was van wat er allemaal binnen de club gebeurde. Rafael Benítez ging weg en ze wilden de club weer Engels maken. Benítez had in zijn staf en op de academy allemaal Spanjaarden geposteerd en er werden uit allerlei windstreken spelers aangetrokken. Het was voor de Engelse jongens moeilijk om door te breken en ook de fans vonden het vervelend dat er nauwelijks Engelsen speelden. Er moesten buitenlanders weg en dat was de voornaamste reden dat ik moest vertrekken. Ik had dingen beter kunnen doen, maar heb nergens spijt van. Ik heb ook geen spijt van mijn keuze voor Liverpool, want ik zou nu dezelfde keuze maken. De ervaring kan niemand mij meer afnemen en ik heb er superveel geleerd.”

In 2015 speelde je bij Fuenlabrada in Spanje, waar Fernando Morientes jouw trainer was. Je noemde hem in een interview met ELF ‘geen geboren trainer’.

“Hij was vrij ongeduldig. Iedereen moest er gelijk staan en als trainer moet je toch eerst een systeem proberen op te bouwen met een team, als je nieuw bent bij een club. Met de nieuwe spelers lukte het niet meteen: goede duels werden afgewisseld met slechte wedstrijden. Morientes was na zes maanden ook alweer vertrokken. Hij had veel jongetjes meegenomen van de jeugdopleiding van Real Madrid, waarmee Fuenlabrada een samenwerking had. Die jongens moesten spelen en daar werd jij dan de dupe van. Een vrij politieke situatie.”

Welk land is jou qua voetbal het meest bevallen?

“Misschien wel Denemarken. Ik heb daar (FC Fredericia, GF) een goede en leuke tijd gehad en het voetbal doet toch vrij Nederlands aan. Ook qua doen en laten is het in Denemarken vergelijkbaar met Nederland. Ze pakken het er allemaal professioneel aan en het is gewoon super westers. Kopenhagen is de mooiste stad, de rest van Denemarken vervalt al gauw in dorpse taferelen. Ik ben een stadsjongen en dan woon ik liever in een Hong Kong of Tbilisi, maar dat staat dan los van het voetbal.” Met Samtredia traint Weijl nog tot 22 februari in Turkije, want daarna vliegt men terug naar Georgië voor de start van de competitie.