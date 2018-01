FC Twente strikt oude bekende Verbeek: ‘Ik hou van zijn directheid’

FC Twente heeft de komst van Michaël Maria dinsdagmiddag via de officiële kanalen bevestigd. De Telegraaf meldde al dat de linksback zich binnenkort zou aansluiten bij de Tukkers en nu is Maria definitief van Twente. De 22-jarige Maria heeft in Enschede een contract tot het eind van het seizoen getekend, met de optie voor nog een jaar.

De jongeling komt over van FC Erzgebirge Aue, waar hij tot de zomer van 2019 vastlag en waarvoor hij slechts twee keer in actie kwam in een half jaar tijd. "FC Twente is een prachtige club. Ik zie het als een hele mooie uitdaging om voor FC Twente te gaan spelen. Ik wil dit halve jaar strijden voor overwinningen voor mezelf en natuurlijk voor de ploeg", zegt Maria op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

Bij FC Twente gaat de ex-jeugdspeler van PSV en Vitesse samenwerken met trainer Gertjan Verbeek, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij VfL Bochum. "Ik verheug me erop om weer met Gertjan Verbeek te mogen werken, ik hou van zijn directheid. Hij is ook de trainer die me heeft laten debuteren als prof bij Bochum."

Jan van Halst, technisch directeur van de Eredivisionist, is blij met de komst van het talent: "Met het toevoegen van Michaël aan de selectie, hebben we in de tweede seizoenshelft een extra optie aan de linkerkant. Gertjan heeft in het verleden met hem gewerkt en kent hem goed. Michael krijgt bij FC Twente de kans om zich te bewijzen."