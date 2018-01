Jonge arbiter debuteert in Eredivisie: ‘Moest het nieuws even voor me houden’

Joey Kooij heeft komende zondag de leiding over de wedstrijd tussen Excelsior en FC Utrecht, zo maakt de KNVB via officiële kanalen bekend. Het is voor de 26-jarige arbiter zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. “Dat het nu zover is, is een mooie blijk van waardering”, zegt de jonge leidsman op de website van de voetbalbond.

“Ik heb bewezen dat ik mij in de Jupiler League goed staande kan houden en ben dus klaar om de stap te maken”, zegt Kooij, die reeds 49 wedstrijden in de Jupiler League onder zijn leiding had. “Ik fluit nu zo’n tien jaar. En altijd is dit mijn doel geweest. Wanneer het dan zover is, ben je natuurlijk hartstikke blij. Ik moest het nieuws natuurlijk nog wel even voor me houden, maar mocht het wel vertellen aan mijn familie.”

“Vooral mijn vader is hartstikke trots. Hij gaat altijd met mij mee naar de wedstrijden die ik fluit”, vervolgt de leidsman. Kooij zegt zich niet anders voor te bereiden op de wedstrijd tussen Excelsior en FC Utrecht. “Ik bereid mij altijd goed voor op een wedstrijd. Dat is nu niet anders. Natuurlijk zal ik wel gezonde spanning voelen. Maar daar weet ik wel mee om te gaan. Nu het moment daar is, moet ik er gewoon staan.”