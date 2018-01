‘Hoe kan ik ‘nee’ zeggen? Terugkeer van Neymar zou heel belangrijk zijn’

Barcelona moest afgelopen zomer toekijken hoe Paris Saint-Germain 222 miljoen euro neertelde om het contract van Neymar af te kopen en LaLiga verloor door het besluit van de Braziliaan om naar Parijs te verkassen een van zijn grootste sterren. De aanvaller wordt nu weer in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en competitiedirecteur Javier Tebas zou een rentree van Neymar toejuichen.

“Klopt, dat zou heel belangrijk zijn voor LaLiga. Ik weet niet waar hij heen zou gaan, maar hoe kan ik daar ‘nee’ tegen zeggen?”, begint hij tegenover Cadena SER. “Het is één ding om te zeggen dat zijn vertrek niet zoveel invloed heeft op LaLiga en dat ik de cijfers heb om dat te bewijzen. Maar het zou iets anders zijn om te zeggen dat ik een van de beste spelers hier niet zou willen hebben.”

“Net zoals ik het geweldig zou vinden als Josep Guardiola en José Mourinho weer Spaanse clubs gaan trainen. Die twee coaches zorgen altijd voor spektakel, ik zou ze graag hier willen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we zonder hen niet op dezelfde manier door kunnen groeien”, sluit Tebas af. Real Madrid zou naar verluidt denken aan de komst van Neymar, maar PSG-voorzitter Nasser El-Khelaifi drukte die geruchten onlangs de kop in door te stellen dat hij ‘voor tweeduizend procent zeker’ in Parijs blijft.