Fortuna ontkent geruchten: ‘Volgens mij leidde hij vanochtend training’

Er gaan al enkele dagen geruchten over een moeizame verstandhouding tussen Sunday Oliseh en het bestuur van Fortuna Sittard en Voetbal International meldde dinsdagochtend zelfs dat de trainer per direct op straat is gezet. Een woordvoerder van de Limburgers geeft echter aan dat deze berichten voorbarig zijn.

“Ik heb hem gisteren nog de hand geschud en volgens mij heeft hij vanmorgen de training geleid. Ik doe dit af als een gerucht”, legt hij uit aan NUsport. Fortuna bezet momenteel de derde positie in de Jupiler League, waardoor een ontslag van Oliseh op sportieve gronden opmerkelijk zou zijn. De Nigeriaanse trainer zou zich echter de woede van de clubleiding op de hals hebben gehaald door te stellen dat slechts twaalf spelers uit zijn selectie geschikt zijn voor de top van de eerste divisie.

Als potentiële opvolgers van Oliseh worden René Eijer en Kevin Hofland genoemd en van laatstgenoemde werd dinsdag bekend dat hij zijn aflopende contract bij PSV, waar hij actief is als jeugdtrainer, niet gaat verlengen. Hofland ontkent tegenover het Eindhovens Dagblad echter dat dit iets te maken heeft met Fortuna.

“Ik heb vorig jaar wel een keer met de club gesproken, maar op dit moment is er helemaal geen sprake van een overeenkomst. Ik lees het ook, maar weet echt nergens van. Er spelen wel wat dingen. Maar als er iets concreets zou zijn, zou ik het toch echt eerst met PSV moeten regelen omdat ik daar gewoon een contract heb”, legt hij uit.